В КБР создали штаб для оказания помощи детям, пострадавшим в ДТП на Кубани

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) создали штаб по координации действий экстренных служб для помощи детям, попавшим в аварию в Краснодарском крае, сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства КБР.

Вечером в четверг микроавтобус Mercedes с возвращавшимися с отдыха детьми из КБР на 13 км автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулся с "КамАЗом". В микроавтобусе находились 10 человек - двое взрослых и восемь детей. Всех несовершеннолетних доставили в городскую больницу №1 города Новороссийска. Состояние двоих детей медики оценивают как тяжелое.

"В связи с произошедшим в Минздраве КБР образован штаб по координации действий экстренных служб в составе Медицины катастроф, МЧС, Госкомитета КБР по транспорту и связи. Ситуация находится под контролем министра здравоохранения КБР Светланы Расторгуевой", - говорится в сообщении.

В правительстве КБР отметили, что, по данным министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филипова, двое детей находятся в тяжелом состоянии. На место отправилась санавиация с бригадой врачей-реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. В зависимости от показаний будет решаться вопрос об их транспортировке в краевую детскую больницу.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель "КамАЗа" резко затормозил, из-за чего прицеп грузовика поменял траекторию движения и выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся во встречном направлении, чтобы уйти от столкновения, выехал на обочину, после чего автомобиль свалился в кювет. Установлено, что микроавтобус направлялся с детьми из лагеря "Горный Родник" в город Нальчик. За рулем был отец двоих детей.