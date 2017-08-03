СК проверит информацию об избиении детей в многодетной семье под Калугой

ТАСС, 3 августа. Следственный комитет (СК) начал проверку информации об избиении детей в многодетной семье в городе Мещовске под Калугой. Об этом в четверг сообщает пресс-служба управления СК по Калужской области.

"3 августа 2017 года на одном из федеральных каналов вышла программа о неисполнении обязанностей по воспитанию детей многодетной жительницей города Мещовска Калужской области. По сообщению средств массовой информации, о данном происшествии следственными органами СК РФ по Калужской области организовано проведение доследственной проверки", - уточнили в ведомстве.

Следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Сотрудники СК намерены проверить условия жизни и воспитания детей.