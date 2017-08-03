По факту ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело

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КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Кубани после ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали шесть детей и двое взрослых, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель краевого СУ СК РФ Наталья Смяцкая.
"По инициативе руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), для дальнейшего расследования передано в следственные органы СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В настоящее время на месте ДТП работают следователи и криминалисты СК России, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП", - сказала она.
Всего в микроавтобусе находились 10 человек - двое взрослых и восемь детей. По данным ведомства, в результате ДТП пострадали восемь человек: оба водителя и шесть детей. Они были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что авария с участием автомобиля "КамАЗ" с прицепом и микроавтобуса Mercedes произошла на 13 км автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По предварительным данным, большегруз, двигавшийся по направлению из города, совершил резкое торможение, вследствие чего его прицеп поменял траекторию и выехал на встречную полосу. Водитель автомобиля Mercedes, двигавшийся во встречном направлении, чтобы уйти от столкновения, выехал на обочину и съехал в кювет.
Микроавтобус направлялся с детьми из лагеря "Горный Родник" в город Нальчик. За рулем был отец двоих детей, остальные дети ехали с ним по договоренности.