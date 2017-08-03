Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе подросток, по уточненным данным, обратились за помощью к медикам после ДТП в Ростовской области, где столкнулись грузовик, шесть легковых автомобилей и два пассажирских автобуса, сообщила в четверг официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.
Ранее сообщалось о четверых пострадавших в ходе ДТП с участием одного автобуса. "В результате ДТП пятеро граждан, в том числе подросток, обратились за медицинской помощью", - сказала Устименко.
Она уточнила, что авария произошла в Белокалитвинском районе на 293-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский. По предварительной информации, у грузовика на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, отказали тормоза, и он совершил столкновение со стоящими автомобилями и автобусами без пассажиров.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства ДТП. Инспекторы ДПС организовали движение на участке дороги, где произошла авария.