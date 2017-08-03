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Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей

Происшествия
3 августа, 22:57 дата обновления: 3 августа, 23:31 UTC+3

Оппозиционера признали виновным в повторном нарушении правил организации митингов

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в повторном нарушении правил организации публичных мероприятий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить ему наказание в виде административного штрафа на сумму 300 тыс. рублей", - огласила решение судья.

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до 300 тыс. рублей или административного ареста на срок до 30 суток.

В четверг суд также признал виновным по аналогичной статье руководителя московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, назначив ему административный штраф в размере 250 тыс. рублей. Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова суд оштрафовал на 300 тыс. рублей.

Согласно данным из протокола об административном правонарушении, Волков, Ляскин и сам оппозиционер посредством видеообращения организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве. "Полицейские выявили граждан, которые, заранее согласовав время и распределившись по району, раздавали агитационные материалы, а именно листовки", - указано в протоколе. Кроме того, в нем говорится, что на гражданах были футболки с надписью "Навальный". "Это скрытая форма коллективного публичного мероприятия под видом одиночного пикетирования", - отмечается в протоколе.

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