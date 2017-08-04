В Дубае произошел пожар в одном из самых высоких жилых зданий мира

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ТАСС, 4 августа. Пожар, вспыхнувший в ночь с четверга на пятницу в одном из самых высоких жилых небоскребов мира Torch Tower в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), потушен. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны эмирата.
"Генерал Рашед Тани аль-Матруши, директор управления гражданской обороны Дубая, объявил, что инцидент исчерпан", - информировали в пресс-службе ведомства.
"Информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сообщили в свою очередь в администрации эмирата. Согласно ее заявлению, погорельцам предоставят ночлег в небоскребе Princess Tower.
Torch Tower уже горел в феврале 2015 года - тогда сотни человек были эвакуированы, несколько десятков пострадали.