Три человека ранены в результате стрельбы в парке в Сан-Франциско

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ТАСС, 4 августа. Неизвестный открыл стрельбу и ранил трех человек в одном из парков Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила четверг полиция города.
"Идет расследование произошедшей стрельбы. На данный момент пострадавших трое. Все они отправлены в больницу", - говорится в коротком заявлении правоохранительных органов.
По информации телеканала CBS, один из пострадавших находится в критическом состоянии.