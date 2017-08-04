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Три человека ранены в результате стрельбы в парке в Сан-Франциско

Происшествия
4 августа, 5:11 UTC+3 ТАСС

По информации телеканала CBS, один из пострадавших находится в критическом состоянии

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ТАСС, 4 августа. Неизвестный открыл стрельбу и ранил трех человек в одном из парков Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила четверг полиция города.

"Идет расследование произошедшей стрельбы. На данный момент пострадавших трое. Все они отправлены в больницу", - говорится в коротком заявлении правоохранительных органов.

По информации телеканала CBS, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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