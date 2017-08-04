В результате взрыва бытового газа в кафе в Красноярске пострадали два человека

Сталлоне сообщил, что в фильме "Крид 2" Рокки снова встретится с Иваном ДрагоКультура 4 августа, 6:40
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в ВашингтонеСпорт 4 августа, 6:33
СМИ: Шон Спайсер не будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" после отставкиОбщество 4 августа, 5:52
Мадуро сравнил Ньето с "забитым подчиненным"Международная панорама 4 августа, 5:48
"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгодаОбщество 4 августа, 5:08
Telegraph: Саркози станет фигурантом расследования о проведении мундиаля в КатареМеждународная панорама 4 августа, 4:35
В Сенате прогнозируют, что нового посла США в РФ утвердят подавляющим большинством голосовМеждународная панорама 4 августа, 4:22
Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-ЛуисеСпорт 4 августа, 3:55
"Известия": Россия планирует направить в Арктику до восьми новых ледоколовЭкономика и бизнес 4 августа, 2:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в кафе в Красноярске в пятницу около 09:00 часов по местному времени (05:00 мск). В результате взрыва два человека госпитализированы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
"4 августа 2017 года около 9 часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что в кафе "Калифорния", расположенном по адресу: улица Ленина, 90, произошел взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы", - сообщает ведомство.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-секретарь Красноярской краевой больницы Елена Семенова сообщила, что пострадавшие находятся в реанимации. "Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние тяжелое", - сказала Семенова, не уточнив характер травм.
Как уточнили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета, при взрыве пострадала девушка 19-ти лет и мужчина, его личность устанавливается. Оба предположительно являлись сотрудниками кафе.
Ранее в региональном Минздраве заявили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.