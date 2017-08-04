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В результате взрыва бытового газа в кафе в Красноярске пострадали два человека

Происшествия
4 августа, 6:37 дата обновления: 4 августа, 7:50 UTC+3 КРАСНОЯРСК 4, августа. /ТАСС

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет

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КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в кафе в Красноярске в пятницу около 09:00 часов по местному времени (05:00 мск). В результате взрыва два человека госпитализированы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

"4 августа 2017 года около 9 часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что в кафе "Калифорния", расположенном по адресу: улица Ленина, 90, произошел взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы", - сообщает ведомство.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь Красноярской краевой больницы Елена Семенова сообщила, что пострадавшие находятся в реанимации. "Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние тяжелое", - сказала Семенова, не уточнив характер травм.

Как уточнили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета, при взрыве пострадала девушка 19-ти лет и мужчина, его личность устанавливается. Оба предположительно являлись сотрудниками кафе.

Ранее в региональном Минздраве заявили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

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