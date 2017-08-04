Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: два самолета авиакомпании Qantas совершили вынужденные посадки в Сиднее

Происшествия
4 августа, 10:38 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 4, августа. /ТАСС

В кабине пилотов самолета, летевшего в Йоханнесбург, треснуло лобовое стекло, а пилоты самолета, взявшего курс на Даллас, не смогли убрать закрылки

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 4 августа. /ТАСС/. Самолеты Boeing 747-400 и Airbus А380 австралийской авиакомпании Qantas, вылетевшие в пятницу из Сиднея соответственно в Йоханнесбург (ЮАР) и Даллас (США), спустя несколько часов полета взяли обратный курс и совершили вынужденные посадки в аэропорту отправления. Об этом сообщил телеканал Channel 7.

По имеющимся данным, в кабине пилотов самолета, летевшего в Йоханнесбург, треснуло лобовое стекло, а пилоты самолета, взявшего курс на Даллас, не смогли убрать закрылки. Во время вынужденных посадок никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Официальный представитель Qantas сообщил, что пассажиров разместят в гостиницах или отвезут домой, а позднее предложат совершить полеты дополнительными рейсами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США ЮАР Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
4
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
5
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
Сотрудники московского метро будут помогать маломобильным горожанам в часы пик
Темы дня
Новости партнеров
Реклама