СМИ: два самолета авиакомпании Qantas совершили вынужденные посадки в Сиднее

СИДНЕЙ, 4 августа. /ТАСС/. Самолеты Boeing 747-400 и Airbus А380 австралийской авиакомпании Qantas, вылетевшие в пятницу из Сиднея соответственно в Йоханнесбург (ЮАР) и Даллас (США), спустя несколько часов полета взяли обратный курс и совершили вынужденные посадки в аэропорту отправления. Об этом сообщил телеканал Channel 7.

По имеющимся данным, в кабине пилотов самолета, летевшего в Йоханнесбург, треснуло лобовое стекло, а пилоты самолета, взявшего курс на Даллас, не смогли убрать закрылки. Во время вынужденных посадок никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Официальный представитель Qantas сообщил, что пассажиров разместят в гостиницах или отвезут домой, а позднее предложат совершить полеты дополнительными рейсами.