Электричка сбила троих людей на железнодорожной станции Перово

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате наезда на них электропоезда на подмосковной станции. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Пригородная электричка на железнодорожной станции Перово травмировала троих мужчин, которые переходили пути в неустановленном для перехода месте, один из них скончался на месте", - сказал собеседник, добавив, что двое других получили телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.