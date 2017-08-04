Суд над захватившим заложников в "Ситибанке" мужчиной начнется 16 августа

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московский окружной военный суд 16 августа приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении "Ситибанка" в центре столицы в прошлом году. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
"Рассмотрение дела по существу назначено на 16 августа. Судебный процесс пройдет в открытом для слушателей режиме", - уточнила она.
Петросян обвиняется по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения взрыва") и ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия").
По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице и продемонстрировал находившимся там сотрудникам и посетителям заранее изготовленный им муляж самодельного взрывного устройства, висящий у него на груди. Обвиняемый несколько часов удерживал четырех человек в отделении банка, после чего отпустил всех заложников и вышел из здания.
Свою вину Петросян признает частично, только в части захвата заложников.