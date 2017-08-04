Полицейские оштрафовали пассажира, закурившего в самолете Москва - Махачкала

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские выписали два штрафа закурившему во время полета пассажиру авиарейса Москва - Махачкала, из-за которого самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Минеральных Водах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"После внеплановой посадки в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды был доставлен гражданин, выкуривший во время полета сигарету. В отношении гражданина составлено два административных протокола: за "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях помещениях и объектах", "Нарушение установленных на железнодорожном, морском внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности", - рассказали в пресс- службе.
В полиции уточнили, что первое нарушение предполагает штраф до 1 тыс. рублей, второе - до 2 тыс. рублей, однако не назвали конкретных сумм.
В ведомстве рассказали, что информация о закурившем на борту самолета пассажире в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила от диспетчера. Правоохранители выяснили, что во время полета один из пассажиров решил закурил в туалете. После этого командир воздушного судна принял решение посадить борт в ближайшем аэропорту.
Как ранее сообщили ТАСС в аэропорту Минеральные Воды, самолет продолжил полет по маршруту после внеплановой посадки.