Из шахты "Мир" в Якутии эвакуируют около 150 человек из-за подтопления

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подтопление шахты "Мир" произошло в городе Мирный в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.

"В шахте находилось около 150 человек. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства. Данных о погибших и пострадавших нет.

По данным компании, в шахте находится 100 человек.