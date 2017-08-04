Из шахты "Мир" в Якутии эвакуируют около 150 человек из-за подтопления

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подтопление шахты "Мир" произошло в городе Мирный в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.
"В шахте находилось около 150 человек. Проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства. Данных о погибших и пострадавших нет.
По данным компании, в шахте находится 100 человек.