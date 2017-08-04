Суд оштрафовал стоматологическую клинику в Петербурге, где скончался балетмейстер Мариинки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Петербургскую стоматологическую клинику, где при оказании услуг скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев, оштрафовали на 200 тыс. рублей.
"По результатам проверки Росздравнадзора стоматологическая клиника в Санкт-Петербурге, где при оказании услуг скончался балетмейстер Мариинского театра, оштрафована на 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении Росздравнадзора.
По результатам внеплановых проверок на клинику было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях - на 60 тыс. рублей. Кроме того, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление регионального управления Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО "Клиника доктора Лившиц". Клиника оштрафована на 140 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.
По данным управления, клиника заключила договор с компанией "Центр интегративной медицины - ИнАлМед" на оказание услуг по анестезиологии и реаниматологии в собственных помещениях, не отвечающих требованиям и не оснащенных оборудованием, необходимым для выполнения таких работ. Кроме того, выяснилось, что ООО "Центр интегративной медицины - ИнАлМед" не имеет права оказывать подобные услуги.
"В связи с выявленными в действиях сотрудников… признаков уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьёй 238 УК РФ, а также иных возможных преступлений, материалы проверки ТО Росздравнадзора направлены в главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу", - уточнили в федеральном надзорном ведомстве.
Вихарев скончался 2 июня на 56-м году жизни. Смерть наступила во время стоматологической операции под общим наркозом. Он был одним из ведущих солистов Мариинского театра, лауреатом международных конкурсов, последние 10 лет работал педагогом-репетитором.