Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий

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Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событийПроисшествия 4 августа, 13:11
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Проводится эвакуация. Установлена связь с 130 шахтерами. Данных о погибших и пострадавших нет.
В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут телефон горячей линии: 8 (4112) 39-99-99
СК начал проверку по факту подтопления рудника. "Следственным органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")", - сообщили в ведомстве13:55:01 04.08.2017
Замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая сообщила, что вместе с губернатором на рудник вылетела бригада врачей экстренной медицинской помощи во главе с министром здравоохранения региона Михаилом Охлопковым. "Вместе с главой республики вылетела в Мирный бригада врачей экстренной медицинской помощи и министр здравоохранения", - сказала она.
Вербицкая добавила, что все больницы города Мирного готовы к приему пострадавших. "При необходимости будут развернуты дополнительные койки. Медикаменты и запасы крови есть в достаточном количестве", - сказала Вербицкая, добавив, что на данный момент ни одного пострадавшего не поступало в медицинские учреждения Мирного13:53:21 04.08.2017
Работники рудника переведены с нижних горизонтов на безопасные верхние, сообщили в "Алросе". Скоро они будут доставлены на поверхность13:36:29 04.08.2017 13:30:18 04.08.2017
По данным "Алросы", из шахты подняты уже 40 человек, эвакуация продолжается13:29:17 04.08.2017
Для координации спасательных работ на руднике в регион вылетел глава МЧС Владимир Пучков. "На место аварии из Республики Бурятия убыла оперативная группа МЧС России под руководством министра МЧС России Владимира Пучкова с пятью отделениями гороноспасательного отряда в количестве более 30 горноспасателей и подземных водолазов", - сказал представитель ведомства13:28:27 04.08.2017
По словам главы региона Егора Борисова, российское руководство проинформировано об аварии на руднике. "Руководство страны знает об аварии на шахте. Руководство компании уже на месте происшествия", - сказал губернатор Якутии13:27:13 04.08.2017
На данный момент установлена связь со 130 горнорабочими рудника. "Организована связь с 130 шахтерами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация", - сообщили в МЧС13:26:08 04.08.2017
По данным МЧС, источником прорыва воды стал отработанный карьер - в нем находилось порядка 300 тыс. куб. м воды13:21:59 04.08.2017
Глава Якутии Егор Борисов вылетает в Мирный и будет лично координировать работу оперативного штаба13:14:03 04.08.2017
Прокуратура Якутии начала проверку по факту подтопления шахты. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию производства. Проверка взята на контроль прокурором республики Николаем Пилипчуком12:57:24 04.08.2017
На рудник прибыли сотрудники Ростехнадзора12:49:28 04.08.2017
Местонахождение 90 горнорабочих рудника установлено. Об этом сообщил источник в экстренных службах12:23:16 04.08.2017
Из шахты "Мир" в Якутии эвакуируют около 150 человек из-за подтопления