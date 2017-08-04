Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий

Проводится эвакуация. Установлена связь с 130 шахтерами. Данных о погибших и пострадавших нет.

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут телефон горячей линии: 8 (4112) 39-99-99

13:56:37 04.08.2017

СК начал проверку по факту подтопления рудника. "Следственным органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")", - сообщили в ведомстве

13:55:01 04.08.2017

Замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая сообщила, что вместе с губернатором на рудник вылетела бригада врачей экстренной медицинской помощи во главе с министром здравоохранения региона Михаилом Охлопковым. "Вместе с главой республики вылетела в Мирный бригада врачей экстренной медицинской помощи и министр здравоохранения", - сказала она.

Вербицкая добавила, что все больницы города Мирного готовы к приему пострадавших. "При необходимости будут развернуты дополнительные койки. Медикаменты и запасы крови есть в достаточном количестве", - сказала Вербицкая, добавив, что на данный момент ни одного пострадавшего не поступало в медицинские учреждения Мирного

13:53:21 04.08.2017

Работники рудника переведены с нижних горизонтов на безопасные верхние, сообщили в "Алросе". Скоро они будут доставлены на поверхность

13:36:29 04.08.2017 13:30:18 04.08.2017

По данным "Алросы", из шахты подняты уже 40 человек, эвакуация продолжается

13:29:17 04.08.2017

Для координации спасательных работ на руднике в регион вылетел глава МЧС Владимир Пучков. "На место аварии из Республики Бурятия убыла оперативная группа МЧС России под руководством министра МЧС России Владимира Пучкова с пятью отделениями гороноспасательного отряда в количестве более 30 горноспасателей и подземных водолазов", - сказал представитель ведомства

13:28:27 04.08.2017

По словам главы региона Егора Борисова, российское руководство проинформировано об аварии на руднике. "Руководство страны знает об аварии на шахте. Руководство компании уже на месте происшествия", - сказал губернатор Якутии

13:27:13 04.08.2017

На данный момент установлена связь со 130 горнорабочими рудника. "Организована связь с 130 шахтерами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок, идет эвакуация", - сообщили в МЧС

13:26:08 04.08.2017

По данным МЧС, источником прорыва воды стал отработанный карьер - в нем находилось порядка 300 тыс. куб. м воды

13:21:59 04.08.2017

Глава Якутии Егор Борисов вылетает в Мирный и будет лично координировать работу оперативного штаба

13:14:03 04.08.2017

Прокуратура Якутии начала проверку по факту подтопления шахты. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию производства. Проверка взята на контроль прокурором республики Николаем Пилипчуком

12:57:24 04.08.2017

На рудник прибыли сотрудники Ростехнадзора

12:49:28 04.08.2017

Местонахождение 90 горнорабочих рудника установлено. Об этом сообщил источник в экстренных службах

12:23:16 04.08.2017

Из шахты "Мир" в Якутии эвакуируют около 150 человек из-за подтопления