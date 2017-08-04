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Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии

Происшествия
4 августа, 13:20 дата обновления: 4 августа, 13:46 UTC+3 ТАСС

В шахте находятся, по разным данным, от 148 до 151 горняка. Идет эвакуация

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ТАСС, 4 августа. Прокуратура Республики Саха (Якутия) начала проверку по факту подтопления рудника "Мир" компании "Алроса", где находятся порядка 150 человек, сообщили ТАСС в ведомстве.

"По факту инцидента на руднике начата проверка", - сказал он. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуроры дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию производства. Проверка взята на контроль прокурором республики Николаем Пилипчуком.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. Всего в шахте, по данным МЧС, находился 151 человек, по данным "Алросы" - 148 горняков. Идет эвакуация.

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Акции "Алросы" снижаются более чем на 2,5% на фоне новости о затоплении шахты

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