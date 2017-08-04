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В Чечне бывший полицейский осужден на 15 лет за убийство беременной жены

Происшествия
4 августа, 14:20 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, августа. /ТАСС

Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных, которые единогласно признали Руслана Исмаилова виновным

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ГРОЗНЫЙ, 4 августа. /ТАСС/. Верховный суд Чечни признал виновным бывшего сотрудника полиции Руслана Исмаилова в убийстве беременной жены и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности"). Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении. Суд, согласившись с государственным обвинителем, назначил Исмаилову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2016 года Исмаилов, на тот момент сотрудник одного из подразделений МВД по региону, находясь в селе Гелдаган Курчалоевского района Чечни, выстрелил из табельного пистолета в голову своей супруге. В результате полученного ранения женщина скончалась на месте.

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