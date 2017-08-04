Один военный погиб, пять ранены из-за взрыва на полигоне в Киевской области

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Взрыв боеприпаса произошел на военном полигоне в Киевской области, в результате один военнослужащий погиб и пять получили ранения.

Об этом сообщили в пятницу в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Раненым была оказана помощь.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов.

Это не первый такой случай в украинских воинских частях, повлекший человеческие жертвы из-за халатности военнослужащих и неаккуратного обращения с оружием. Так, в феврале военная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту гибели военнослужащего вследствие взрыва гранаты во время учений на полигоне в Житомирской области. Летом прошлого года из-за взрыва на военном полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погиб один военный и восемь получили ранения. По данным правоохранителей, военнослужащие во время перерыва разожгли костер на необследованном участке полигона, где расположены поля с мишенями, после чего и произошел взрыв.

Еще один трагический случай произошел осенью 2016 года в ходе учений на Яворовском полигоне во Львовской области. Тогда во время проведения ночных стрельб на боевых машинах пехоты один из военнослужащих открыл огонь и попал в БМП, где также находились военнослужащие по контракту. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "Неаккуратное обращение с оружием, что привело к смерти".