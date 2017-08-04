Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Figaro: неизвестные подожгли четыре машины на полицейской парковке в пригороде Парижа

Происшествия
4 августа, 15:07 UTC+3 ТАСС

По информации издания, еще два автомобиля получили повреждения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. Четыре автомобиля, припаркованные на стоянке муниципальной полиции в коммуне Сен-Дени к северу от Парижа, серьезно пострадали в результате поджога, устроенного неизвестными злоумышленниками. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление местных властей, инцидент произошел в ночь на пятницу.

По информации издания, три из четырех сожженных авто имели маркировку "муниципальная полиция". Кроме того, еще два автомобиля, стоявшие по соседству, получили повреждения. Сейчас полиция пытается выйти на след злоумышленников, а также выясняет, как им удалось пробраться незамеченными на охраняемую парковку прямо за зданием местного полицейского управления.

Столичный пригород Сен-Дени известен довольно высоким уровнем преступности. Согласно официальной статистике, количество случаев вандализма и краж в этом столичном пригороде примерно в три раза выше, чем в среднем по стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама