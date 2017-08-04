Figaro: неизвестные подожгли четыре машины на полицейской парковке в пригороде Парижа

ТАСС, 4 августа. Четыре автомобиля, припаркованные на стоянке муниципальной полиции в коммуне Сен-Дени к северу от Парижа, серьезно пострадали в результате поджога, устроенного неизвестными злоумышленниками. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление местных властей, инцидент произошел в ночь на пятницу.

По информации издания, три из четырех сожженных авто имели маркировку "муниципальная полиция". Кроме того, еще два автомобиля, стоявшие по соседству, получили повреждения. Сейчас полиция пытается выйти на след злоумышленников, а также выясняет, как им удалось пробраться незамеченными на охраняемую парковку прямо за зданием местного полицейского управления.

Столичный пригород Сен-Дени известен довольно высоким уровнем преступности. Согласно официальной статистике, количество случаев вандализма и краж в этом столичном пригороде примерно в три раза выше, чем в среднем по стране.