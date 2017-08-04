В Ижевске на "Бабушек из Бураново" упала вывеска

Неймар заявил, что решение о переходе в ПСЖ было одним из самых трудных в его жизниСпорт 4 августа, 15:25
Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимумаЭкономика и бизнес 4 августа, 15:17
Фурсенко доволен тем, что соперником "Зенита" в квалификации Лиги Европы будет "Утрехт"Спорт 4 августа, 15:13
Астрономы обнаружили одни из древнейших астероидов возрастом 4 млрд летНаука 4 августа, 15:10
Синоптики прогнозируют жару на юге России и дожди на северо-западеОбщество 4 августа, 15:00
Эксперт: клубы после трансфера Неймара будут прописывать отступные по €300-350 млнСпорт 4 августа, 14:41
"Милан" сыграет со "Шкендией" в раунде плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 4 августа, 14:30
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щукуОбщество 4 августа, 14:28
Суд продлил до 5 сентября арест этапированному на Урал администратору "групп смерти"Новости Урала 4 августа, 14:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. Вывеска магазина упала на участниц коллектива "Бабушки из Бураново" во время выступления в столице Удмуртии Ижевске, никто не пострадал, сообщила ТАСС художественный руководитель и участница ансамбля Ольга Туктарева.
"Ничего серьезного, чуть-чуть задела нас вывеска, но все обошлось. Колонка задела вывеску, вывеска на бабушек свалилась частично, но мы ее на лету поймали. Выступали на открытии магазина в Ижевске", - пояснила собеседница агентства.
По словам Туктаревой, происшествие не скажется на концертном графике коллектива.
Ансамбль из удмуртского села Бураново получил широкую известность в 2012 году, когда занял второе место на конкурсе "Евровидение".