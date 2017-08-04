Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ижевске на "Бабушек из Бураново" упала вывеска

Происшествия
4 августа, 15:22 UTC+3 ТАСС

Происшествие не скажется на концертном графике коллектива

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. Вывеска магазина упала на участниц коллектива "Бабушки из Бураново" во время выступления в столице Удмуртии Ижевске, никто не пострадал, сообщила ТАСС художественный руководитель и участница ансамбля Ольга Туктарева.

Смотрите также

Бабушки из Буранова: мы вернулись к своим огородам

"Бурановские бабушки" открыли в родном селе храм, который построили на свои гонорары

"Ничего серьезного, чуть-чуть задела нас вывеска, но все обошлось. Колонка задела вывеску, вывеска на бабушек свалилась частично, но мы ее на лету поймали. Выступали на открытии магазина в Ижевске", - пояснила собеседница агентства.

По словам Туктаревой, происшествие не скажется на концертном графике коллектива.

Ансамбль из удмуртского села Бураново получил широкую известность в 2012 году, когда занял второе место на конкурсе "Евровидение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама