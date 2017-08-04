В Ижевске на "Бабушек из Бураново" упала вывеска

ТАСС, 4 августа. Вывеска магазина упала на участниц коллектива "Бабушки из Бураново" во время выступления в столице Удмуртии Ижевске, никто не пострадал, сообщила ТАСС художественный руководитель и участница ансамбля Ольга Туктарева.

"Ничего серьезного, чуть-чуть задела нас вывеска, но все обошлось. Колонка задела вывеску, вывеска на бабушек свалилась частично, но мы ее на лету поймали. Выступали на открытии магазина в Ижевске", - пояснила собеседница агентства.

По словам Туктаревой, происшествие не скажется на концертном графике коллектива.

Ансамбль из удмуртского села Бураново получил широкую известность в 2012 году, когда занял второе место на конкурсе "Евровидение".