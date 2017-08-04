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Защита журналиста "Новой газеты" обжаловала решение о его выдворении из РФ

Происшествия
4 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Также в Мосгорсуд подали административный иск по поводу временного убежища Худоберди Нурматова

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Защита корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз), являющегося гражданином Узбекистана, обжаловала решение о выдворении его из России в Мосгорсуде. Об этом сообщил ТАСС адвокат журналиста Филипп Шишов.

"Сегодня мы обжаловали решение Басманного суда о выдворении Али Феруза. В жалобе мы просим отменить решение и освободить нашего подзащитного немедленно", - сказал защитник. "Кроме того, нами также был подан административный иск по поводу его временного убежища", - добавил он.

Другой адвокат Феруза Кирилл Коротеев ранее утверждал, что ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста. "Европейский суд запретил выдворение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека", - сказал адвокат.

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Корреспондент "Новой газеты" ранее был приговорен Басманным судом к выдворению из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства. В зале суда Феруз совершил попытку суицида. До вступления решения суда в силу журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан, в четверг к нему допустили адвоката.

Феруз утверждает, что во время конвоирования его якобы избил судебный пристав, в связи с чем планирует в ближайшее время подать апелляцию в суд и жалобу на побои. По данным Федеральной службы судебных приставов России, Феруз по прибытии в центр отказался от медицинской помощи и заполнил опросный лист об отсутствии телесных повреждений.

В марте Феруз был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд.

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