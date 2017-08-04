ФСИН опровергла данные об удержании адвоката фигуранта дела о теракте в Петербурге в СИЗО

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения СМИ о том, что адвоката фигуранта уголовного дела о теракте в метро в Санкт-Петербурге Ольгу Динзе несколько часов не выпускали из "Лефортово". Как ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН, 3 августа в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово) на встрече со своим доверителем адвокат Ольга Динзе получила от него рукописные листы неизвестного содержания и в нарушение порядка, установленного ст. 20 Федерального закона РФ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", отказалась передать бумаги администрации учреждения.

"В связи с этим администрацией СИЗО в отношении адвоката был составлен акт, который в установленные сроки будет направлен в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. Копия акта была сразу же передана адвокату Ольге Динзе, после чего она беспрепятственно покинула учреждение. Всего в комнате ожидания адвокат Динзе провела не более 40 минут", - сообщили в пресс-службе.

Во ФСИН отметили, что сотрудники следственного изолятора действовали в соответствии с законом. "Данный инцидент зафиксирован средствами видеоконтроля", - добавили в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотрудники СИЗО "Лефортово" на протяжении нескольких часов отказывались выпустить адвоката Ольгу Динзе после встречи с ее подзащитным Акрамом Азимовым, требуя отдать записи по его делу. По данным СМИ, Азимов рассказал адвокату о пытках в секретной тюрьме ФСБ в Подмосковье.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 14 человек, пострадали более 50.