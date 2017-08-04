Пучков потребовал восстановить связь со всеми уровнями шахты "Мир", где могут быть люди

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НОВОКУЗНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять меры к ликвидации ЧС на руднике "Мир" в Якутии. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания в пятницу.
"Собирайте технический штаб в установленном порядке и вырабатывайте комплекс мероприятий. Особое внимание обращаю на вопросы безопасности при проведении спасательной операции. Мы сейчас вылетаем из Новокузнецка к вам", - сказал Пучков.
"Пока мы летим, шаг за шагом отрабатывайте все технологические цепочки по стабилизации обстановки. И восстанавливайте связь со всеми горизонтами, где могут находиться люди", - подчеркнул он.