Пучков потребовал восстановить связь со всеми уровнями шахты "Мир", где могут быть люди

НОВОКУЗНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять меры к ликвидации ЧС на руднике "Мир" в Якутии. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания в пятницу.

"Собирайте технический штаб в установленном порядке и вырабатывайте комплекс мероприятий. Особое внимание обращаю на вопросы безопасности при проведении спасательной операции. Мы сейчас вылетаем из Новокузнецка к вам", - сказал Пучков.

"Пока мы летим, шаг за шагом отрабатывайте все технологические цепочки по стабилизации обстановки. И восстанавливайте связь со всеми горизонтами, где могут находиться люди", - подчеркнул он.