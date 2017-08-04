СМИ: в Швейцарии погиб бейсджампер из России

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ТАСС, 4 августа. Российский бейсджампер погиб в швейцарском Лаутербрунене при прыжке с парашютом. Об этом сообщило издание Der Bund со ссылкой на полицию Берна.
По данным правоохранительных органов, 28-летний мужчина столкнулся с проблемой в самом начале полета и упал в ущелье. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть россиянина.