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СМИ: в Швейцарии погиб бейсджампер из России

Происшествия
4 августа, 16:55 UTC+3 ТАСС

Молодой человек упал в ущелье во время полета

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. Российский бейсджампер погиб в швейцарском Лаутербрунене при прыжке с парашютом. Об этом сообщило издание Der Bund со ссылкой на полицию Берна.

По данным правоохранительных органов, 28-летний мужчина столкнулся с проблемой в самом начале полета и упал в ущелье. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть россиянина.

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