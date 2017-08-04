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Мосгорсуд проверит законность решения о выдворении журналиста "Новой газеты" 7 августа

Происшествия
4 августа, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Адвокат Али Феруза сообщил, что ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 7 августа рассмотрит жалобу защиты корреспондента "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) на решение о его выдворении из России в Узбекистан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступила жалоба адвоката на постановление августа по делу об административном правонарушении в отношении Нурматова. Жалоба назначена в апелляционную инстанцию на 7 августа 12:00 мск", - сказала представитель суда.

Адвокат Феруза Кирилл Коротеев рассказал ТАСС, что Европейский суд по правам человека наложил временный запрет на депортацию журналиста. "Европейский суд запретил выдворение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека", - сказал он.

Басманный суд 1 августа постановил выдворить из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства. В зале суда Феруз совершил попытку суицида. До вступления решения суда в силу журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан, в четверг к нему допустили адвоката.

Феруз утверждает, что во время конвоирования его якобы избил судебный пристав, в связи с чем планирует в ближайшее время подать апелляцию в суд и жалобу на побои. По данным Федеральной службы судебных приставов России, Феруз по прибытии в центр отказался от медицинской помощи и заполнил опросный лист об отсутствии телесных повреждений.

В марте Феруз был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд.

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