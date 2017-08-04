Рейс с пятью водолазами для работ на шахте в Якутии отложили до утра

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Борт из Якутска с пятью водолазами, которые должны были вылететь в город Мирный для работ на руднике "Мир", отложили до утра субботы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканской Службы спасения.

"Рейс с пятью профессиональными водолазами Службы спасения республики отложили до утра. Ожидается еще наращивание группировки и оборудования", - рассказал руководитель пресс-службы ведомства Николай Фатеев.

В Мирный уже прибыл борт с главой Якутии Егором Борисовым, который лично координирует ход спасательной операции, идет совещание оперативного штаба.

Сейчас 142 человека подняты на поверхность, судьба еще девяти пока неизвестна. На месте работают 85 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

Кроме того, в Якутию вылетел глава МЧС Владимир Пучков с 30 горноспасателями и подземными водолазами.