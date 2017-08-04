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На Кубани прокуратура проверяет доходы чиновницы, задекларировавшей 6 млн кв.м земли

Происшествия
4 августа, 19:48 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, августа. /ТАСС

В налоговой декларации замглавы администрации Новопокровского района также указала доход более 14 миллионов рублей

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КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку доходов заместителя главы администрации Новопокровского района Оксаны Варавиной, указавшей в налоговой декларации земельные участки общей площадью 6 млн квадратных метров и доход более 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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Как следует из декларации о доходах Варавиной, опубликованной на официальном сайте районной администрации, совокупный доход семьи чиновницы составляет 14,4 млн рублей, кроме того, в документе указаны земельные участки общей площадью около 6 млн квадратных метров, несколько грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов. Информация получила широкий резонанс в региональных СМИ.

"Проводится проверка поданных данных. Предварительно установлено, что владельцем земли и техники является супруг сотрудницы администрации района", - рассказали в прокуратуре.

Муж чиновницы занимается фермерством, и за 2016 год, согласно декларации, заработал более 13 млн рублей. Доход самой Варавиной за прошлый год, как отмечается в документе, составил чуть более 680 тыс. рублей.

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