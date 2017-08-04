ЕСПЧ уведомил власти России о запрете выдворения Феруза до рассмотрения его жалобы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете перемещать журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз), которого российский суд постановил выдворить, до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России.

"Европейский суд по правам человека уведомил российские власти о своем решении о применении предварительных мер в соответствии с правилом 39 своего регламента в виде запрета на любое принудительное перемещение гражданина Республики Узбекистан Нурматова Худоберди Тургуналиевича (Али Феруза) с территории Российской Федерации до окончания производства в Европейском суде по жалобе названного лица, а также в виде запрета на ограничение его доступа к российским судам", - сообщили в Минюсте.

Об этом решении Европейского суда Минюст России оперативно проинформировал российские компетентные государственные органы, добавили в министерстве.

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан во вторник рядом с редакцией издания в Москве. Ему также был назначен административный штраф в 5 тыс. рублей. Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Нурматов будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами.

Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").