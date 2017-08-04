Пучков ввел в Мирном режим ЧС после аварии на руднике

Роман Кузнецов победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе свыше 80 кгСпорт 4 августа, 21:23
Пять медалей россиян с чемпионатов мира по легкой атлетике были переданы новым обладателямСпорт 4 августа, 20:22
Чемпион ОИ-2016 Мудранов пропустит чемпионат мира по дзюдо в Будапеште из-за травмыСпорт 4 августа, 20:19
РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями ЕСПолитика 4 августа, 20:11
Пучков ввел в Мирном режим ЧС после аварии на рудникеПроисшествия 4 августа, 20:04
Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с пребыванием Саакашвили в этой странеМеждународная панорама 4 августа, 20:03
Чижов: США заставили ЕС усомниться в оправданности антироссийских санкцийПолитика 4 августа, 19:49
Минздрав: смертность населения России продолжает снижатьсяОбщество 4 августа, 19:49
На стене между Израилем и Палестиной появились граффити с изображением ТрампаОбщество 4 августа, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном совещании в Мирном ввел режим чрезвычайной ситуации в городе после аварии на руднике "Мир".
"В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы", - сказал министр.
Пучков поручил подготовить перечень мер по стабилизации ситуации на руднике. "Мы продолжаем спасательную операцию. Работают подразделения горноспасателей, водолазы и все специалисты. Я попрошу штаб подготовить перечень оперативных мер по стабилизации ситуации и недопущению ухудшения обстановки", - сказал Пучков.
Он подчеркнул, что к разработке мер должны быть привлечены все специалисты-эксперты проектной организации. "Нам в кратчайшие сроки нужен проект с тем, чтобы мы определили этапы: стабилизация ситуации, недопущение затопления рудника и запуск его в работу", - поручил министр.
Он также поручил организовать медицинское обеспечение шахтеров, которые были подняты на поверхность. "Организуйте полную диспансеризацию всех, кого мы сегодня подняли из шахты, и по медицинским показаниям каждому шахтеру должна быть оказана конкретная помощь и поддержка", - сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Министр также поручил организовать доведение необходимой информации до не заступивших на работу смен. "До всех смен, которые у нас не заступили, я попрошу организовать доведение необходимой информации, а также обеспечить зарплатой на период восстановления шахты. Сколько будет продолжаться восстановление технологической цепочки, определит ваш штаб, но люди должны знать план-график, новые смены сюда прибывать не должны", - отметил Пучков.
Пучков заявил, что поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. "Поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств", - сказал он. Пучков сообщил, что группировка сил горноспасателей усилена. "В Мирный прибыли 32 горноспасателя и семь горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях", - сказал он.
В ходе заседания рабочей группы главный инженер "Алросы" Андрей Черепанов выразил мнение, что водолазов следует отправить сразу на горизонты 210 и 327. "327-й и 210-й горизонт - два места, на которые есть надежда. С 327-м горизонтом односторонняя связь есть, там с высокой вероятностью могут быть люди", - сказал он.
В пресс-службе МЧС России сообщили ранее, что с подтопленного рудника спасены 142 шахтера из 151, находившегося в горных выработках. Судьба девятерых пока неизвестна, горноспасатели продолжают обследование 210-го горизонта рудника, осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей.
Это уже второе ЧП за неделю на этом руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, находившийся в ней человек пострадал.