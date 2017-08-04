Пучков ввел в Мирном режим ЧС после аварии на руднике

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном совещании в Мирном ввел режим чрезвычайной ситуации в городе после аварии на руднике "Мир".

"В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы", - сказал министр.

Пучков поручил подготовить перечень мер по стабилизации ситуации на руднике. "Мы продолжаем спасательную операцию. Работают подразделения горноспасателей, водолазы и все специалисты. Я попрошу штаб подготовить перечень оперативных мер по стабилизации ситуации и недопущению ухудшения обстановки", - сказал Пучков.

Он подчеркнул, что к разработке мер должны быть привлечены все специалисты-эксперты проектной организации. "Нам в кратчайшие сроки нужен проект с тем, чтобы мы определили этапы: стабилизация ситуации, недопущение затопления рудника и запуск его в работу", - поручил министр.

Он также поручил организовать медицинское обеспечение шахтеров, которые были подняты на поверхность. "Организуйте полную диспансеризацию всех, кого мы сегодня подняли из шахты, и по медицинским показаниям каждому шахтеру должна быть оказана конкретная помощь и поддержка", - сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр также поручил организовать доведение необходимой информации до не заступивших на работу смен. "До всех смен, которые у нас не заступили, я попрошу организовать доведение необходимой информации, а также обеспечить зарплатой на период восстановления шахты. Сколько будет продолжаться восстановление технологической цепочки, определит ваш штаб, но люди должны знать план-график, новые смены сюда прибывать не должны", - отметил Пучков.

Пучков заявил, что поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. "Поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств", - сказал он. Пучков сообщил, что группировка сил горноспасателей усилена. "В Мирный прибыли 32 горноспасателя и семь горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях", - сказал он.

В ходе заседания рабочей группы главный инженер "Алросы" Андрей Черепанов выразил мнение, что водолазов следует отправить сразу на горизонты 210 и 327. "327-й и 210-й горизонт - два места, на которые есть надежда. С 327-м горизонтом односторонняя связь есть, там с высокой вероятностью могут быть люди", - сказал он.

В пресс-службе МЧС России сообщили ранее, что с подтопленного рудника спасены 142 шахтера из 151, находившегося в горных выработках. Судьба девятерых пока неизвестна, горноспасатели продолжают обследование 210-го горизонта рудника, осуществляют разведку горных выработок рудника для обнаружения и спасения людей.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия), по факту ЧП проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ"). Проверку начала также и прокуратура республики.

Это уже второе ЧП за неделю на этом руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, находившийся в ней человек пострадал.