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Тела погибших в Абхазии туристок отправили самолетом из Сочи в Петербург

Происшествия
4 августа, 20:40 UTC+3

Борт встретят представители ритуальной компании и администрации города

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СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" с телами погибших в Абхазии двух россиянок вылетел в 20:15 мск из Сочи в Санкт-Петербург. Там борт встретят сотрудники ритуального агентства и представители мэрии города, сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

Ранее МЧС республики сообщило, что все расходы, связанные с транспортировкой тел, взяло на себя правительство Абхазии. Также власти республики выплатят семьям погибших компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

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"Мы также передали по описи вещи, которые были с собой у погибших. В Санкт-Петербурге тела встретят представители ритуальной компании и администрации российского города", - сказал Ахба.

По его словам, Абхазия готова была оплатить родственникам погибших от взрывов туристок перелет и проживание в республике. "Родственники не смогли прибыть, согласно выписанными ими доверенностями все необходимые процедуры по отправке тел были выполнены", - отметил представитель абхазской стороны.

2 августа, примерно в 16:20 мск, в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации.

В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан Российской Федерации и 29 граждан Абхазии, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики. Сейчас в стационаре остаются 7 человек, остальные выписаны.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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