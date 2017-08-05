"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются

Сотрудники службы спасения в здании рудника "Мир" компании "Алроса", в шахте которого произошло затопление © Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция на алмазном руднике "Мир" в якутском городе Мирный продолжается, судьба девяти шахтеров, которые остаются под землей, все еще не известна. По словам главы региона Егора Борисова, надежда найти работников рудника живыми есть.

Около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. куб м воды.

Всего в горных выработках в момент аварии находился 151 человек, 142 из них спасены.

На предприятии "Алроса", которому принадлежит рудник, заявляют, что работа на "Мире" осуществлялась в соответствии со всеми техническими требованиями и требованиями безопасности, а авария могла произойти из-за неконтролируемого увеличения потока воды, резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере.

"Надежда есть, работа ведется"

Группа спасателей во главе с главой МЧС Владимиром Пучковым прибыла в Якутию для участия в ликвидации последствий подтопления. В составе спасательной группировки - отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда и группа подземных водолазов Национального горноспасательного центра. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием.

Как заявил глава МЧС, поисково-спасательная операция на руднике будет продолжаться столько, сколько потребуется. "В Мирный прибыли 32 горноспасателя и семь горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях", - подчеркнул он.

После заседания рабочей группы правительственной комиссии Борисов заявил журналистам, что надежда на спасение оставшихся под землей шахтеров есть. "Сегодня мы за короткое время подняли 142 человека. В настоящее время поиск ведут и наши специалисты, и прибывшие из других регионов. Надежда есть, работа ведется", - отметил он.

Система вентиляции, как и система энергоснабжения, на подтопленном руднике работают устойчиво. По данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, после аварии была отключена электроэнергия, в то время как система вентиляции работала штатно. Сейчас технические эксперты работают над поиском способов откачки воды. В самой шахте работают более 100 спасателей.

Режим ЧС

Пучков во время оперативного совещания в Мирном ввел режим чрезвычайной ситуации в городе. "Все службы переходят на круглосуточный режим работы", - подчеркнул министр. Он добавил, что к разработке мер должны быть привлечены все эксперты проектной организации.

Пучков также поручил организовать медицинское обеспечение шахтеров, которые были подняты на поверхность, и поручил организовать доведение необходимой информации до не заступивших на работу смен.

"Сколько будет продолжаться восстановление технологической цепочки, - определит ваш штаб, но люди должны знать план-график, новые смены сюда прибывать не должны", - отметил министр.

Требования безопасности

В "Алросе" уверяют, что рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации.

"В шахте регулярно проводились проверки оборудования", - уточнил официальный представитель компании. Проект прошел главгосэкспертизу и экспертизу промышленной безопасности, и основные направления горных работ соответствовали проектным решениям, добавил он.

По данным предприятия, вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере.

В оперативном штабе также высказали точку зрения, что эффективных технологий, которые позволяли бы осуществлять мониторинг ситуации, чтобы вовремя предотвратить прорыв, не существует. Предусмотреть прорыв воды в руднике "Мир" было невозможно.

"Предупредить подобную ситуацию было невозможно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобные происшествия на рудниках случаются из-за подземных рек.

Расследование началось

Представители прокуратуры и Следственного комитета начали проверку "по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")".

Для участия в работе комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварии в Мирный вылетел руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

Это уже второе происшествие на руднике "Мир" за текущую неделю. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, находившийся в ней человек пострадал.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Среднее содержание алмазов в руде - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. По состоянию на 1 января 2017 года, запасы рудника оцениваются в 37,7 млн тонн руды и 135 млн карат алмазов.

В общей сложности с 2009 года, когда началась добыча на подземном руднике под прежним открытым карьером, сообщалось о шести авариях на предприятии, в результате которых двое рабочих погибли, шестеро получили ранения.