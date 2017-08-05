Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются

Происшествия
5 августа, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

К настоящему времени остается неизвестной судьба девяти шахтеров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сотрудники службы спасения в здании рудника "Мир" компании "Алроса", в шахте которого произошло затопление

Сотрудники службы спасения в здании рудника "Мир" компании "Алроса", в шахте которого произошло затопление

© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция на алмазном руднике "Мир" в якутском городе Мирный продолжается, судьба девяти шахтеров, которые остаются под землей, все еще не известна. По словам главы региона Егора Борисова, надежда найти работников рудника живыми есть.

Смотрите также

Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий

Около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. куб м воды.

Всего в горных выработках в момент аварии находился 151 человек, 142 из них спасены.

На предприятии "Алроса", которому принадлежит рудник, заявляют, что работа на "Мире" осуществлялась в соответствии со всеми техническими требованиями и требованиями безопасности, а авария могла произойти из-за неконтролируемого увеличения потока воды, резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере.

"Надежда есть, работа ведется"

Группа спасателей во главе с главой МЧС Владимиром Пучковым прибыла в Якутию для участия в ликвидации последствий подтопления. В составе спасательной группировки - отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда и группа подземных водолазов Национального горноспасательного центра. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием.

Смотрите также
Вид на кимберлитовую трубку алмазного карьера "Мир"

Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

Как заявил глава МЧС, поисково-спасательная операция на руднике будет продолжаться столько, сколько потребуется. "В Мирный прибыли 32 горноспасателя и семь горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях", - подчеркнул он.

После заседания рабочей группы правительственной комиссии Борисов заявил журналистам, что надежда на спасение оставшихся под землей шахтеров есть. "Сегодня мы за короткое время подняли 142 человека. В настоящее время поиск ведут и наши специалисты, и прибывшие из других регионов. Надежда есть, работа ведется", - отметил он.

Система вентиляции, как и система энергоснабжения, на подтопленном руднике работают устойчиво. По данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, после аварии была отключена электроэнергия, в то время как система вентиляции работала штатно. Сейчас технические эксперты работают над поиском способов откачки воды. В самой шахте работают более 100 спасателей.

Режим ЧС

Пучков во время оперативного совещания в Мирном ввел режим чрезвычайной ситуации в городе. "Все службы переходят на круглосуточный режим работы", - подчеркнул министр. Он добавил, что к разработке мер должны быть привлечены все эксперты проектной организации.

Пучков также поручил организовать медицинское обеспечение шахтеров, которые были подняты на поверхность, и поручил организовать доведение необходимой информации до не заступивших на работу смен.

"Сколько будет продолжаться восстановление технологической цепочки, - определит ваш штаб, но люди должны знать план-график, новые смены сюда прибывать не должны", - отметил министр.

Требования безопасности

В "Алросе" уверяют, что рудник никогда не признавался аварийным, работы на нем никогда не приостанавливались по причине предаварийной или аварийной ситуации.

"В шахте регулярно проводились проверки оборудования", - уточнил официальный представитель компании. Проект прошел главгосэкспертизу и экспертизу промышленной безопасности, и основные направления горных работ соответствовали проектным решениям, добавил он.

Смотрите также

Глава Мирнинского ГОКа в Якутии отстранен от руководства до окончания проверок

Спасатели на руднике в Якутии получают сигналы, но не могут добраться до источника

"Алроса": ЧП на руднике "Мир" вызвал неконтролируемый сброс воды после размыва карьера

По данным предприятия, вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере.

В оперативном штабе также высказали точку зрения, что эффективных технологий, которые позволяли бы осуществлять мониторинг ситуации, чтобы вовремя предотвратить прорыв, не существует. Предусмотреть прорыв воды в руднике "Мир" было невозможно.

"Предупредить подобную ситуацию было невозможно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобные происшествия на рудниках случаются из-за подземных рек.

Расследование началось

Представители прокуратуры и Следственного комитета начали проверку "по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")".

Для участия в работе комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварии в Мирный вылетел руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

Смотрите также

Около 30 спасателей отправляются из Кузбасса в Якутию, где подтопило рудник

В Якутии готовят еще один борт с водолазами для работ на подтопленной шахте

Рейс с пятью водолазами для работ на шахте в Якутии отложили до утра

Это уже второе происшествие на руднике "Мир" за текущую неделю. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, находившийся в ней человек пострадал.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Среднее содержание алмазов в руде - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. По состоянию на 1 января 2017 года, запасы рудника оцениваются в 37,7 млн тонн руды и 135 млн карат алмазов.

В общей сложности с 2009 года, когда началась добыча на подземном руднике под прежним открытым карьером, сообщалось о шести авариях на предприятии, в результате которых двое рабочих погибли, шестеро получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Персоны
Борисов, Егор Афанасьевич Пучков, Владимир Андреевич Алешин, Алексей Владиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Ростех заявил, что санкции ЕС из-за Siemens не повлияют на госкорпорацию
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама