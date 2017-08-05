Глава "Алросы": пробиться к горнякам на руднике "Мир" пока не удалось

ТАСС, 5 августа. Попытки пробиться к горнякам, заблокированным на принадлежащем компании "Алроса" руднике "Мир" в Якутии, пока не увенчались успехом. Это констатировал по итогам заседания оперативного штаба глава компании Сергей Иванов.

"На текущий момент ни по одному из намеченных путей пробиться к людям пока не удалось. Составлено новое задание поисковым группам для спасательных работ, дополнительно задействованы работники рудника "Мир", привлекается дополнительная техника. Планируется организовать отгрузку пульпы (обводненная породная мелочь, которая образовалась на дне карьера - прим. ТАСС), чтобы пробиться к месту предполагаемого нахождения людей", - сообщил он.

По словам Иванова, приведенным пресс-службой компании, для обеспечения спасательной операции привлечены все необходимые службы рудника. Социальные подразделения, кадровые службы компании "Алроса" и психологи работают с родственниками рабочих, находящихся до сих пор в шахте. Оказывается вся необходимая поддержка.