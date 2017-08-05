Почти 90 человек эвакуировали из шахты в Туве из-за задымления

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Почти 90 человек эвакуированы из шахты "Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.
"Задымление произошло в конвейерном штреке. Из 93 человек, находившихся в шахте, 86 выведены на поверхность. Семь человек обеспечивают жизнедеятельность шахты в безопасной зоне", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет.
На месте ЧП работают два отделения военизированной горноспасательной части.