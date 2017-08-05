Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связь

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один из девяти заблокированных в Якутии в шахте рудника "Мир" рабочих вышел на связь. Об этом сообщили в "Алросе".
Спасатели эвакуируют его на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь. Они оказали ему первую помощь и сейчас поднимают на поверхность", - сказал представитель МЧС.
Авария на руднике произошла в пятницу. Вода из карьера подтопила шахту. В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что в шахте находился 151 человек, 142 из них спасены, поисково-спасательные работы продолжаются.