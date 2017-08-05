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Пожар в торговом центре в Астрахани ликвидирован

Происшествия
5 августа, 9:20 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Пострадавших нет

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АСТРАХАНЬ, 5 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше торгового центра "Кировский" в Астрахани, сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-службы главка МЧС по региону Инна Антипова.

"Пожар ликвидирован, сейчас продолжается заливка кровли водой, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется", - сказала Антипова.

Как отметила собеседница агентства, на месте пожара работали 16 единиц пожарной техники и 73 человека личного состава.

Сообщение о возгорании кровли торгового центра "Кировский" поступило в субботу в 07:36 по местному времени (в 06:36 мск). Площадь пожара составляла 150 кв. метров. Эвакуация людей не потребовалась, так как торговый центр не успел открыться.

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