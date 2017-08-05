Четыре человека погибли при пожаре в бесхозном доме в Подмосковье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в бесхозном частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар произошел в бесхозяйном частном доме на улице Горького в поселении Апрелевка. При пожаре погибли четыре человека без определенного места жительства", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожар полностью потушен. Обстоятельства и причины возгорания, а также личности погибших устанавливаются.