Четыре человека погибли при пожаре в бесхозном доме в Подмосковье

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате пожара в бесхозном частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"Пожар произошел в бесхозяйном частном доме на улице Горького в поселении Апрелевка. При пожаре погибли четыре человека без определенного места жительства", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время пожар полностью потушен. Обстоятельства и причины возгорания, а также личности погибших устанавливаются.