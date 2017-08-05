Полиция освободила заложников в психиатрической больнице Львова

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Львова штурмом взяла здание психиатрической больницы, где накануне были захвачены заложники, ранения получили 10 человек. Об этом сообщила в субботу патрульная полиция Львова в Facebook.

"Освобождены заложники в психиатрической больнице", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, "патрульные локализовали злоумышленника и освободили людей - десять человек получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое из которых в тяжелом состоянии".

В полиции добавили, что "личность злоумышленника установлена - это 30-летний житель Львова, который по решению суда с 2013 года до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца".