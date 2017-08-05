Полиция освободила заложников в психиатрической больнице Львова

Бегуны из Краснодара и Чувашии стали победителями Сибирского международного марафонаСпорт 5 августа, 10:53
Вратарь: всех подмосковных футболисток-участниц Спартакиады можно назвать героинямиСпорт 5 августа, 10:50
Уголовное дело возбуждено по факту кражи экипировки из раздевалки ХК "Автомобилист"Происшествия 5 августа, 10:25
Хакеры выложили в интернет серию "Игры престолов" до ее показаКультура 5 августа, 9:12
Подмосковные футболистки выиграли Спартакиаду учащихся РоссииСпорт 5 августа, 9:00
Минобороны опубликовало ролик об экипаже Су-34, представляющем ВКС на АрМИ-2017Армия и ОПК 5 августа, 8:01
LA Times: Шварценеггер намерен добиваться ужесточения экологических норм в СШАОбщество 5 августа, 7:48
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 5 августа, 4:42
Telegraph: заблокировавший вирус WannaCry программист признался в создании вредоносного ПОМеждународная панорама 5 августа, 4:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Львова штурмом взяла здание психиатрической больницы, где накануне были захвачены заложники, ранения получили 10 человек. Об этом сообщила в субботу патрульная полиция Львова в Facebook.
"Освобождены заложники в психиатрической больнице", - отмечается в сообщении.
По данным полиции, "патрульные локализовали злоумышленника и освободили людей - десять человек получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое из которых в тяжелом состоянии".
В полиции добавили, что "личность злоумышленника установлена - это 30-летний житель Львова, который по решению суда с 2013 года до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца".