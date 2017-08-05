Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция освободила заложников в психиатрической больнице Львова

Происшествия
5 августа, 10:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, августа. /ТАСС

Ранены 10 человек, шестеро госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Полиция Львова штурмом взяла здание психиатрической больницы, где накануне были захвачены заложники, ранения получили 10 человек. Об этом сообщила в субботу патрульная полиция Львова в Facebook.

"Освобождены заложники в психиатрической больнице", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, "патрульные локализовали злоумышленника и освободили людей - десять человек получили телесные повреждения, шестеро из них госпитализированы, трое из которых в тяжелом состоянии".

В полиции добавили, что "личность злоумышленника установлена - это 30-летний житель Львова, который по решению суда с 2013 года до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
4
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Пожар в торговом центре в Астрахани ликвидирован
7
Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама