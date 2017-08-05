СК возбудил дело в отношении пилота, аварийно посадившего самолет на воду Байкала

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ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении пилота легкомоторного самолета, управлявшего самолетом без лицензии и совершившего 16 июля жесткую посадку на воду в районе острова Ольхон на озере Байкал. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Пивовариха Иркутского района Иркутской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
По данным СК, мужчина перевозил на самолете трех пассажиров, не имея ни лицензии на перевозку пассажиров, ни документов, подтверждающих право управления самолетом, ни достаточного опыта пилотирования. Следователи в настоящее время допрашивают подозреваемого, пассажиров и других причастных лиц.
ЧП произошло 16 июля около 21:30 минут по местному времени в районе острова Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области. Все четверо получили травмы, двое доставлены в поселковую больницу. Самолет впоследствии затонул, спустя два дня спасателям удалось поднять его со дна.