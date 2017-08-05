СК проводит проверку по факту схода 23 вагонов с рельсов в Забайкалье

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ЧИТА, 5 августа. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ начало проверку по факту схода 23 грузовых вагонов с рельсов на Забайкальской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"05 августа 2017 года в 03:05 по местному времени (22:05 мск) в Читинском районе Забайкальского края на перегоне Яблоновая - Тургутуй на 6111 км Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 23 порожних вагонов грузового поезда. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы окружающей среде не возникло. Сход вагонов с рельсов стал причиной задержки четырех пассажирских поездов и отмены двух пригородных поездов. В настоящее время движение восстановлено.