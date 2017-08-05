Под Воронежем столкнулись автобус и легковой автомобиль

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ТАСС, 5 августа. Три человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля в селе Каширское Воронежской области. Как сообщает региональное управление МВД, травмы получили три пассажирки автобуса.
"Водитель автомобиля ВАЗ-21093 в селе Каширское, двигаясь по второстепенной дороге, врезался в рейсовый автобус ПАЗ, который шел по маршруту Каширское - Воронеж. Три пассажирки автобуса получили травмы", - говорится в сообщении.
Авария произошла около 06:20 мск. Медицинская помощь потребовалась женщинам 1961 и 1941 гг. рождения, а также 18-летней девушке. По факту ДТП проводится проверка.