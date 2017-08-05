Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестный застрелил гендиректора "Океанариума" в торговом центре "Крокус Сити" Андрея Чернова во время его утренней пробежки на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Во время утренней пробежки в Суворовском парке неизвестный семь раз выстрелил из огнестрельного оружия в гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити" Андрея Чернова. Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что 4 августа в Суворовском парке в столичном районе Филевский парк произошло убийство. "От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался на месте происшествия. Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления", - сказала она. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") и статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
"Океанариум" в "Крокус Сити" открылся в конце 2016 года.