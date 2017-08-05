В Саратове задержан фигурант дела об обмане дольщиков на 40 млн рублей

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ТАСС, 5 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Саратовской области задержали руководителя Фонда жилищного строительства, который подозревается в обмане дольщиков на 40 млн рублей. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе надзорного ведомства.
"Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и в настоящее время готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами Саратова расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства Фонда жилищного строительства при возведении многоквартирных жилых домов в двух районах города. Установлен ущерб около 40 млн рублей, причиненный дольщикам. Следователями назначены сложные строительные и бухгалтерские экспертизы, изъята проектная документация, следует из данных прокуратуры региона.
"В комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации города Саратова в настоящий момент идет выемка документов", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы администрации Владимир Моисеенко. В мэрии уточнили, что выемка документов проводится в рамках расследования дела, возбужденного в отношении руководителя Фонда жилищного строительства.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратов и встретился с обманутыми дольщиками, призвав местные власти и правоохранителей более детально рассматривать каждый случай с долгостроями. Сегодня Володин продолжит рабочую поездку и пообщается с дольщиками в городе Балаково.
В Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся свыше 3 тыс. семей. В регионе 25 проблемных объектов, большинство из которых расположены в Саратове. Для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 млрд рублей, сообщали ранее в правительстве региона.