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Два человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Ленобласти

Происшествия
5 августа, 14:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, августа. /ТАСС

Еще трое человек получили травмы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении четырех автомобилей в Ленинградской области, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительной информации, около 12:09 мск во Всеволожском районе Ленинградской области на Дороге жизни при выезде с Ковалевского кладбища произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП погибли две женщины, еще одна женщина получила тяжкий вред здоровью, двое человек получили легкую степень вреда здоровью", - сообщили в инспекции. Пострадавшие находились в разных автомобилях.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.

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