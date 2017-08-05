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Под землей в шахте "Мир" в Якутии находятся восемь человек

Происшествия
5 августа, 15:29 UTC+3 ТАСС

Поисково-спасательную операцию руднике затрудняют грязевые массы

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© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Поисково-спасательная операция на алмазном руднике "Мир" в якутском городе Мирный, где под землей еще находятся восемь человек, продолжается. В субботу удалось спасти 36-летнего рабочего Алишера Мирзаева, он самостоятельно вышел на связь на горизонте 410. Сейчас он доставлен в больницу, где медики оказывают ему помощь.

Глава Якутии Егор Борисов поручил установить контакт с родственниками горняков, которые до сих пор не обнаружены, проработать вопросы организации перевозки их близких на место ЧС, оказания необходимой медицинской, психологической и иной помощи.

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4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. кубометров воды. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в шахте находился 151 человек, 143 из них спасены.

Состояние тяжелое, но стабильное

У спасенного шахтера Алишера Мирзаева, который работает в компании с 2009 года, диагностирован ушиб легкого. Медики центральной районной больницы оказывают ему необходимую помощь, проведено полное обследование: УЗИ внутренних органов, томография. "Пациент находится в постшоковом состоянии, но в полном сознании", - отметили в Минздраве.

Как отметили в компании "Алроса", которой принадлежит рудник, состояние тяжелое за счет общего переохлаждения, но стабильное. "Больной в реанимации. Его жизни на данный момент ничего не угрожает", - добавили в компании.

Спасательная операция

На данный момент горноспасательные отряды ведут разборку завалов на двух горизонтах шахты "Мир". Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, в шахте работают четыре горноспасательных отделения общей численностью 32 человека.

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По данным оперативного штаба "Алросы", на шахту везут насосы для выкачивания воды, аварийные службы вывозят горные массы. Геологи отрабатывают вариант автоматического замера уровня воды в стволе. Пока вода измеряется вручную.

Как сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Дмитрий Кирсанов, горноспасатели и работники шахты круглосуточно проводят поисковые работы в руднике, пробиваясь через грязевые массы, которые затрудняют поисково-спасательную операцию. "Особенность этого подтопления заключается в том, что в горных выработках не просто вода, а технологическая соленая вода со всей грязью и потоками. Это все затрудняет работу спасателей, проходку горизонтов", - рассказал он.

По словам Кирсанова, горноспасатели проводят разведку и обследуют горные выработки на разных горизонтах рудника. Вместе со спасателями в поисково-спасательной операции задействованы работники предприятия, которые хорошо знают рудник. "Рабочие рудника продвигаются со спасателями, они попутно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нем газов и других опасных и вредных веществ", - рассказал он.

Глава Якутии Егор Борисов обратился с просьбой к руководству "Транснефти" и министру энергетики РФ Александру Новаку о возможном содействии в доставке на рудник дополнительного оборудования.

Как сообщалось ранее, на руднике создана группировка сил и средств в количестве 280 человек и 34 единиц техники.

Причина аварии

По данным предприятия, вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере.

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В оперативном штабе также высказали точку зрения, что эффективных технологий, которые позволяли бы осуществлять мониторинг ситуации, чтобы вовремя предотвратить прорыв, не существует.

"Предупредить подобную ситуацию было невозможно", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобные происшествия на рудниках случаются из-за подземных рек.

По словам собеседника агентства, ЧП в руднике произошло в начале рабочего дня, когда не все сотрудники шахты успели занять свои рабочие места. Если бы прорыв случился позже, это могло бы повлечь гораздо более тяжелые последствия.

Помощь семьям пострадавших

Как сообщил Борисов, необходимо изыскать резервы для первоочередных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС и помощи родственникам, держать на контроле вопрос возможной транспортировки пострадавших для лечения в Якутске.

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Президент "Алросы" Сергей Иванов сообщил, что компания также будет осуществлять все выплаты по коллективному договору и правилам внутреннего трудового распорядка. "Компания будет оказывать допвыплаты для того, чтобы люди не волновались, в случае, если рудник будет находиться на простое", - сказал он журналистам.

Он отметил, что семьям и близким восьми горняков, которые до сих пор находятся в шахте рудника 'Мир', оказывается поддержка. "С теми, кто живет в Мирном, работают психологи. С некоторыми встретился и общался я сам, с остальными связались мои коллеги из руководства компании. Организована оперативная доставка родственников в Мирный", - пояснил Иванов.

Шесть аварий с 2009 года

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Среднее содержание алмазов в руде - 3 карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. По состоянию на 1 января 2017 года запасы рудника оцениваются в 37,7 млн тонн руды и 135 млн карат алмазов.

В общей сложности с 2009 года, когда началась добыча на подземном руднике под прежним открытым карьером, сообщалось о шести авариях на предприятии, в результате которых двое рабочих погибли, шестеро получили ранения.

Данная авария на руднике - это уже второе происшествие за текущую неделю. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, находившийся в ней человек пострадал.

Представители прокуратуры и Следственного комитета начали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". Для участия в работе комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварии в Мирный вылетел руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

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