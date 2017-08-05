Fox: конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии

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ТАСС, 5 августа. Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США потерпел крушение у побережья Австралии. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на сотрудника министерства обороны США.
Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту. Экипаж конвертоплана обычно состоит из четырех человек, при этом он может перевозить еще 24 человека.
В настоящее время проводится поисково-спасательная операция с участием катеров и самолетов.