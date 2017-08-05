Жители трех районов Тверской области повторно остались без света из-за непогоды

ТВЕРЬ, 5 августа. /ТАСС/. Сильный ветер с градом, который прошел в Тверской области в пятницу, повторно оставил без электроэнергии жителей Ржевского, Старицкого и Зубцовского районов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе тверского филиала сетевой компании "МРСК Центра".

Как сообщалось ранее, более 20 тыс. потребителей в регионе остались без света из-за штормового ветра 2 августа. По информации Министерства энергетики РФ, вечером 4 августа энергоснабжение было восстановлено, однако неблагоприятные погодные явления, о которых региональное управление МЧС предупреждало накануне, вызвали вторую волну отключений.

"Перебои в подаче электроэнергии после аномального града и ураганного ветра были зафиксированы в Ржевском, Старицком и Зубцовском районах", - сказали в пресс-службе, не уточнив числа жителей региона, оставшихся без электроснабжения.

В филиале компании добавили, что повторные отключения возникли из-за того, что энергосистема области "функционировала, но не была восстановлена до конца из-за большого объема повреждений", которые получили линии электропередач в результате урагана 2 августа. Часть потребителей была запитана по резервным схемам. "Энергетики планируют запитать все крупные населенные пункты, попавшие в зону отключения сегодня до 18:00 мск. В целом восстановление энергосистемы Тверской области продлится до 8 августа", - пояснили в пресс-службе компании.

В региональном управлении МЧС отметили, что спасатели продолжают работу по расчистке дорог и линий электропередач от упавших деревьев.

По информации областного правительства, ситуация находится на контроле главы региона Игоря Рудени, которому каждые два часа докладывают о ходе аварийно-восстановительных работ.