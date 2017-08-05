Самолет Ростов - Римини после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Самолет авиарейса Ростов-на-Дону - Римини авиакомпании "Ямал" в субботу вернулся в аэропорт вылета через полчаса после взлета. Совершить внеплановую посадку экипажу пришлось по техническим причинам, сообщила ТАСС директор департамента стратегических коммуникаций УК "Аэропорты регионов" Ольга Ладейщикова.

"В 18:33 (мск) внеплановую посадку совершил авиарейс компании "Ямал" Ростов - Римини (Италия). По техническим причинам после взлета борт вернулся на взлетно-посадочную полосу. Был назначен резервный борт, который доставит пассажиров в пункт назначения. Время вылета будет объявлено позже", - отметила собеседник агентства.

Она также добавила, что посадка произошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.