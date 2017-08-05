Более 120 тыс. человек в Крыму 1,5 часа были без света из-за трансформатора

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек в Крыму оставались без света в субботу в течение полутора часов из-за повреждения трансформатора. На данный момент все потребители получают электроэнергию, рассказал ТАСС директор "Крымэнерго" Виктор Плакида.

"Электроэнергия подается потребителям. Профилактические и ремонтно-восстановительные работы на оборудовании продолжаются", - сообщил он.

Как говорится на сайте Минэнерго РФ, причиной отключения стало повреждение трансформатора с возгоранием конденсатора связи на высоковольтной линии Старый Крым - Судак.

Без электроснабжения оставались потребители в 24 населенных пунктах Судакского, Кировского, Лучистого, Малореченского, Приветного и Феодосийского районов, всего около 121,1 тыс. человек. "Возгорание ликвидировано подразделением МЧС России", - говорится на сайте министерства. По данным Минэнерго, света не было в течение 1,5 часа.