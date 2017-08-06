ФБР расследует взрыв в исламском центре штата Миннесота

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НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в субботу взяло на себя руководство установлением причин и обстоятельств взрыва в исламском центре города Блумингтон (штат Миннесота). Об этом объявило отделение ФБР в городе Миннеаполис, административном центре этого штата.
"Отдел ФБР в Миннеаполисе взял на себя полномочия руководителя расследования взрыва в общественном центре Дар аль-Фарук в Блумингтоне. ФБР будет тесно взаимодействовать с Управлением полиции Блумингтона, федеральным Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака, а также с другими правоохранительными органами", - уточнили в ФБР.
Оно информировало, что взрыв произошел в результате детонации "разрушительного устройства и является нарушением федерального закона". ФБР обещало доводить до населения новую информацию по ходу расследования и опубликовало номера контактных телефонов.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пять часов утра. В мечети на территории центра находились до 20 верующих, из которых никто не пострадал. Пламя удалось быстро погасить.
Общественное Мусульмано-американское общество штата Миннесота объявило награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке виновников случившегося. Директор общества Асад Заман сообщил местному телеканалу WCCO-TV, что собравшиеся на молитву верующие перед взрывом видели незнакомого человека у окон кабинета имама. Неизвестный, разбив стекло, бросил внутрь небольшой предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, и скрылся.