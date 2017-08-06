Родственники горняков с рудника "Мир" прибудут в Мирный 7 августа

Кержаков назвал гол в ворота "Спартака" в 2001 году самым важным в карьереСпорт 6 августа, 9:53
Тренер: Олимпиада крайне важна для сборной Канады, несмотря на отсутствие игроков НХЛСпорт 6 августа, 9:43
Директор: неудачный старт "Амкара" связан с перестройкой, речи об уходе Гаджиева не идетСпорт 6 августа, 9:31
Тренер канадцев: хоккеисты сборной РФ являются главными претендентами на золото ОИ-2018Спорт 6 августа, 9:13
Кинг: турниры в РФ крайне важны для становления олимпийской сборной Канады по хоккеюСпорт 6 августа, 9:05
Боксер Ломаченко в третий раз защитил титул чемпиона мира, победив МарриагуСпорт 6 августа, 7:55
Источник: главы МИД России и Китая проведут переговоры в МанилеПолитика 6 августа, 6:32
Трамп выразил признательность России и Китаю за голосование в СБ ООН по КНДРМеждународная панорама 6 августа, 6:26
В Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода и до 27 градусов теплаМосква 6 августа, 6:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Родственники остающихся под землей рабочих рудника "Мир" прибудут в город Мирный в понедельник, 7 августа. Об этом сообщила председатель профсоюза "Профалмаз" Мотрена Скрябина.
"К настоящему времени мы связались со всеми родственниками тех горняков, с которыми пока не установлена связь. В частности, речь идет о родственниках четверых работников подрядной организации, которые остаются под землей. Шестеро их родных вылетают из Москвы", - сказала она.
"Также мы связались с родственниками тех шахтеров, которые являются нашими работниками - рудника "Мир". Сейчас некоторые из их родных находятся на выезде - в отпуске. Завтра будет организован их перелет из различных точек: из Крыма, из Донецкой народной республики, фактически они к нам прибудут все в понедельник утром. "Алроса" и профсоюз "Профалмаз" взяли на себя все расходы, организовываем транспортировку родственников сюда", - добавила Скрябина.
4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. кубометров воды. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в шахте находился 151 человек, 143 из них спасены.