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Родственники горняков с рудника "Мир" прибудут в Мирный 7 августа

Происшествия
6 августа, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

В Якутию прилетят родственники четырех горняков, с которыми не установлена связь

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Родственники остающихся под землей рабочих рудника "Мир" прибудут в город Мирный в понедельник, 7 августа. Об этом сообщила председатель профсоюза "Профалмаз" Мотрена Скрябина.

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"К настоящему времени мы связались со всеми родственниками тех горняков, с которыми пока не установлена связь. В частности, речь идет о родственниках четверых работников подрядной организации, которые остаются под землей. Шестеро их родных вылетают из Москвы", - сказала она.

"Также мы связались с родственниками тех шахтеров, которые являются нашими работниками - рудника "Мир". Сейчас некоторые из их родных находятся на выезде - в отпуске. Завтра будет организован их перелет из различных точек: из Крыма, из Донецкой народной республики, фактически они к нам прибудут все в понедельник утром. "Алроса" и профсоюз "Профалмаз" взяли на себя все расходы, организовываем транспортировку родственников сюда", - добавила Скрябина.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. кубометров воды. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в шахте находился 151 человек, 143 из них спасены.

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